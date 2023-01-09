"По традиции главным центром притяжения москвичей и гостей столицы в новогодние дни стал фестиваль "Путешествие в Рождество", площадки которого посетили 5,1 млн гостей", — написал мэр в своем блоге в понедельник.

Он также сообщил, что более 6,7 млн человек отдохнули в московских парках, из которых самыми популярными ожидаемо стали ВДНХ, Парк Горького и "Зарядье".

"Главный каток страны на ВДНХ выбрали более 230 тыс. любителей активного отдыха. Порядка 700 тыс. человек посетили городские музеи и выставочные залы", — уточнил мэр.