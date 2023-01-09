Следственное управление СКР по региону сообщает, что прохожие получили в результате инцидента травмы.

"В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, новогодняя елка упала в понедельник утром во время порыва сильного ветра.

Согласно данным Мурманского гидрометцентра, в понедельник на северо-западе региона и в Мурманске сильный ветер, в порывах его скорость достигает 22 м/с, на побережье Баренцева моря — 27 м/с.