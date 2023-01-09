"По техническим причинам основная экспозиция Богородицкого дворца-музея и парка закрыта для посещения с 10 по 31 января 2023 года", — сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения.

При этом продолжают работать временные выставки: "Эстетика в питие", "Царь стола", "М.И. Авилов — мастер исторических сцен".

Кроме того, доступна для посещения постоянная экспозиция в башне-колокольне.

Дворец, построенный по указу императрицы Екатерины II, является памятником архитектуры конца XVIII столетия — объектом культурного наследия.

В музейный ансамбль входит дворец с 13 экспозиционными залами площадью около 800 кв. метров, 53 га парка и въездная башня. В 1941 году дворец был практически полностью разрушен. В 1960-х годах было принято решение о возрождении усадьбы. В 1988 году Богородицкий дворец-музей открылся для посетителей. Его фонды насчитывают почти 15 тыс. экспонатов. Музей принимает в год более 65 тыс. посетителей.

Богородицкий дворец-музей с парком включены в федеральный туристский маршрут "Русские усадьбы".

Род Бобринских ведет свою родословную от внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова Алексея Бобринского. Сам Бобринский был видным государственным деятелем, министром путей сообщения.