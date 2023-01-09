"Основная часть гостей встретила в Тверской области Новый год и Рождество — всплеск активности пришелся на период с 30 декабря по 2 января и с 6 по 8 января. Выросла заполняемость загородных отелей Верхневолжья, она составляла в среднем 89% в период рождественских праздников и доходила до 100% в Новый год", — говорится в сообщении.

Самыми посещаемыми туристическими объектами стали Императорский дворец в Твери, музейные площадки в Твери и Торжке.

"Отрасль туризма имеет ключевое значение для комплексного развития области. Это создание рабочих мест, увеличение доходной части областного бюджета, развитие инфраструктуры для отдыха жителей и гостей Верхневолжья", — процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.

В 2022 году регион посетили более 2,6 миллиона туристов, что в два раза больше, чем в 2016 году.

"Росту показателей в сфере туризма способствовало, в том числе, развитие туристических маршрутов, создание новых объектов показа, повышение квалификации специалистов туриндустрии", — добавили в пресс-службе.