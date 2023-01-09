"На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, оказывается психологическая помощь, а также устанавливаются все условия и причины произошедшего", — говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В понедельник судно Ан-2, следовавшее по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, около 15 часов совершило жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. По предварительным данным, два человека погибли. Всего на борту находилось 12 пассажиров.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за обледенения самолета. Воздушное судно было рейсовым и эксплуатировалось АО "Нарьян-Марский объединённый авиаотряд".

Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.