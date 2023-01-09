По данным авиаперевозчика, в 2022 году было совершено 37,3 тыс. рейсов — на 59,1% больше, чем в предыдущем году, но на 40,6% ниже допандемийного уровня.

В декабре airBaltic перевезла 288,9 тыс. пассажиров, что на 62% больше, чем за соответствующий период прошлого года, выполнила 3,14 тыс. рейсов (рост на 12%).

"Последний месяц года подтверждает, что зимний сезон для airBaltic продолжает быть многообещающим. Хотя спрос традиционно имеет тенденцию к снижению в это время года, в настоящее время наблюдается постоянная тенденция к результатам, которые были зафиксированы до пандемии", — приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора компании Мартина Гаусса.

Как сообщалось, в 2021 году авиакомпания перевезла 1,63 млн пассажиров и совершила 23,44 тыс. рейсов, в 2019 году — 5,05 млн пассажиров и 62,75 рейсов.