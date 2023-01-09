Четверть от этого турпотока — более 54 тыс. человек — побывала в областной столице, и это на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает администрация Вологды.

"Гости к нам приезжали в основном из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля, Архангельска, Воркуты и Вологодской области. Из общего количества более 14 тыс. человек — непосредственно туристы, то есть те, кто приезжает на несколько дней, останавливается в вологодских гостиницах и мини-отелях. Эта цифра тоже выше прошлогодней — на 16,5%. Еще порядка 40 тыс. человек — это экскурсанты, которые приезжают в Вологду одним днем. Мы рады, что Вологда держится в топе маршрутов на зимний период и новогодние праздники", — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года посетили порядка 25 тыс. человек. Около 1,7 тыс. из них отметили на вотчине приход Нового года, сообщает департамент культуры Вологодской области. По данным администрации Великоустюгского округа, турпоток увеличился на 1,5 тыс. человек, а количество посещений достопримечательностей — на 3 тыс. Большая часть туристов прибывала на вотчину поездами. Так, сегодня округ примет последний новогодний поезд, в котором к зимнему волшебнику едут порядка 200 человек. Всего в период новогодних каникул между Великим Устюгом и другими территориями страны курсировало 8 специализированных поездов и 7 поездов "Мороз-экспресс". Открытый перед Новым годом аэропорт Великого Устюга принял пять рейсов.