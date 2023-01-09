"Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка (НАО). По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли", — сказали в пресс-службе.

К месту следует наземная группировка на снегоходах и на вертолете, добавили в МЧС.

Самолет Ан-2 следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар.

По предварительной информации, крушение Ан-2 в НАО произошло из-за обледенения самолета, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в понедельник. "По предварительным данным, причина — обледенение", — сказал собеседник агентства.

В числе погибших, по его данным, один член экипажа и один пассажир.

Самолет, по информации собеседника агентства, был рейсовым и эксплуатировался АО "Нарьян-Марский объединённый авиаотряд".