"В минувшем году нацпарк посетили почти 900 тыс. туристов, что на 100 тыс. больше, чем годом ранее. Это абсолютный рекорд за все время нашего существования. Отмечу, что хороший поток туристов был даже в последние недели прошедшего года, хотя основной поток пришелся на лето и сентябрь", — сказал Калина.

По его словам, на косу едут туристы как со всей России, так и жители области. Нацпарк уже давно стал туристическим брендом Калининградской области, наряду с янтарем и Балтийским морем. При этом порядка 20% посетителей относятся к категориям граждан, которые имеют право бесплатного или льготного пребывания на косе, — это дети, инвалиды, пенсионеры и другие категории населения.

Калина отметил, что в прошлом году на косу приехало более 3200 организованных туристических групп, и наступивший год также будет напряженным в плане туристического потока. По его словам, нацпарк активно занимается повышением качества и сервиса на своих туристических маршрутах.

"Увеличится турпоток и за счет идущего строительства велодорожки на территории нашего полуострова. Несколько участков этой трассы уже проложено. Получается очень здорово. И, несмотря на строительные неудобства, велосипедисты уже гоняют по ней и в снег, и в дождь. И потому наша задача на зимне-весенний период не только продолжать встречать и обеспечивать сервисом гостей, но и готовить туристическую инфраструктуру к летнему сезону", — сказал директор.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.