"Предварительно установлено, что у воздушного судна Ан-26, следовавшего по маршруту Маган — Магадан, после взлета из аэропорта Маган (Якутия) сорвало замки грузовой рампы с правой стороны. Были повреждены правое и центральное крепление рампы, часть багажа вылетела из самолета", — говорится в сообщении.

На борту находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла без пострадавших и повреждений воздушного судна.

По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).