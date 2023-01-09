"Подмосковье в период новогодних праздников посетили порядка 2 млн туристов и экскурсантов. Показатель турпотока в Московской области в этом году равен показателю аналогичного периода 2022 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наиболее популярными местами для отдыха в Подмосковье стали: Одинцовский округ (415 тыс. человек), Серпухов (172 тыс. человек), Коломна (133,5 тыс. человек), Сергиево-Посадский округ (90 тыс. человек) и Дмитровский округ (около 75 тыс. человек).

"В дни новогодних праздников, несмотря на погодные условия — от дождя до сильных морозов, — посещаемость всех основных туристических локаций Подмосковья и культурных мероприятий в целом была довольно высокой. В театрах Московской области побывало больше 140 тысяч зрителей, в государственных музеях — больше 48 тысяч человек и еще 23 тысячи посетили муниципальные музеи", — приводит пресс-служба слова главы министерства Василия Кузнецова.