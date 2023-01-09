"С 12 января возобновляем авиасообщение между Петрозаводском и Калининградом. Этот маршрут пользуется популярностью у жителей нашей республики", — написал он.

"Северсталь", уточнил глава региона, будет выполнять рейсы каждый четверг, летом — два раза в неделю. Время полета до аэропорта "Храброво" составит 1 час 55 минут.

Ранее сообщалось, что "Северсталь" совершала рейсы из карельской столицы в Калининград с 21 мая по 29 октября 2021 года, затем полеты были приостановлены, однако, причины этого не назывались.