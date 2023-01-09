"Из аэропорта Кемерова с 1 апреля можно будет дважды в неделю слетать в Сургут, а с 1 мая еще и в Читу, Уфу и Горно-Алтайск. А из Новокузнецка — в Иркутск и Махачкалу", — написал замгубернатора.

Какие авиакомпании будут выполнять эти рейсы, в сообщении не раскрывается.

Панов напомнил, что в настоящее время субсидируемые рейсы из Кемерово и Новокузнецка выполняются в Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Омск, Сочи. Кроме того, из Новокузнецка с начала 2023 года дважды в неделю летают самолеты в Сургут и Тюмень.

В ноябре 2022 года Панов сообщал, что в 2023 году из регионального бюджета планируется выделить 300 млн рублей субсидий на развитие межрегиональной маршрутной авиасети Кузбасса против 140 млн рублей годом ранее.