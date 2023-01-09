"В Приволжском федеральном округе аномальная холодная погода. В Татарстане температура в ближайшую ночь будет достигать до минус 41 градуса. В Оренбургской области — до минус 42 градусов. На остальной территории — от минус 40 до минус 33. Очень холодная погода", — сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что очень резко изменится погода и на юге западной Сибири, на самой густонаселенной территории Азиатской части страны — Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае.

"Там еще вчера оттепельная погода была. Смещение антициклона приведет к тому, что резко похолодает. И, если сегодня в связи с перемещением в Кемеровской области, в Алтайском крае, осадки в виде мокрого снега, дождя, и даже снега, гололед, и ветер до 27 м/с, то уже в дальнейшем, 10-11 января, понижение температуры. В Омской области, Томской и на юге Красноярского края понижение температуры до минус 40 — минус 35 градусов", — добавил Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что все осадки, которые выпадают, заледенеют, и будет очень сильная гололедица.