"За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников — 177 тысяч. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, ряда объектов — более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90%", — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Год назад за новогодние каникулы Крым посетили 265 тысяч туристов, сообщал Аксенов. Таким образом, турпоток снизился почти в полтора раза.

Аксенов уточнил, что за прошлый год более 80% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 19% — по железной дороге. При этом число отдыхающих, приехавших железнодорожным транспортом, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 2,5 раза.

Как сообщалось, турпоток в Крым снизился на треть в 2022 году на фоне логистических сложностей.