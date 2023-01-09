В дальнем следовании за прошлый год отправлено 108,3 тыс. пассажиров (+17,8%), в пригородном сообщении — 1027,4 тыс. человек (+6,8%).

Оперативный показатель по году немного превысил прогноз, который озвучивал в конце декабря замглавы РЖД Дмитрий Пегов, курирующий вопросы пассажирского комплекса. "Выходим сейчас с учетом сложившихся обстоятельств на плановые показатели 2019 г. Не фактические, а те плановые, которые были в 2019 г. — мы их сейчас достигаем. Перевезем в этом году 1 млрд 130 млн пассажиров", — говорил он.

Исходя из оперативных данных РЖД и подсчетов "Интерфакса", по сравнению с докризисным 2019 г., когда на сети РЖД были отправлены 1,2 млрд пассажиров, в 2022 г. перевозки снизились на 5,3%. Соответственно, в дальнем следовании снижение составило 7%, в пригородном сообщении — 4,9%.

Пассажирооборот на сети РЖД за 2022 г. вырос на 18,8% и составил 122,9 млрд пассажиро-километров, в том числе в дальнем следовании — 91,5 млрд (+22,8%), в пригородном сообщении — 31,4 млрд (+8,5%).

За декабрь на инфраструктуре РЖД было перевезено всего 95 млн пассажиров, что на 6,7% больше уровня декабря 2021 г. и на 3,2% больше, чем в ноябре 2022 г. Пассажирооборот составил 9,1 млрд пассажиро-километров (+33,2% и +5,8% соответственно).

"Дальние" перевозки в декабре выросли год к году на 26,8%, до 8,3 млн человек, что превысило ноябрьский показатель лишь на 1,2%. Пассажирооборот в дальнем следовании в декабре вырос до 6,6 млрд пассажиро-километров (+37,2% г/г и +10% к ноябрю).

Пригородные перевозки в прошлом месяце выросли на 5,1% г/г, до 86,7 млн пассажиров (+3,3% в сравнении с ноябрем). Их пассажирооборот показал рост на 7,9% г/г, до 2,5 млрд пассажиро-километров (на уровне ноября).

Одна из причин роста оперативных показателей перевозок пассажиров на сети РЖД в 2022 г. — временное закрытие 11 аэропортов на юге и в центральной части страны после начала военной операции на Украине. Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении РЖД назначали дополнительные поезда.