По предварительным данным управления, инцидент произошел после отключения электроэнергии, в одной из кабин оказалась заблокированной семья местных жителей.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры уточняет, что семья из нескольких человек каталась на "колесе обозрения", расположенном на территории ТРК "Мегаполис".

Ведомство проверит исполнение законодательства в части соблюдения правил безопасности на аттракционах.

Между тем, как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минздрава, колесо из-за неисправности простояло 40 минут, в это время на нем находились шесть человек.

"После запуска колеса все посетители аттракциона вышли из кабинок самостоятельно. К помощи медиков прибег один человек с жалобой на острую реакцию на стресс. От госпитализации отказался", — уточнили в Минздраве.

На месте происшествия работали сотрудники службы МЧС и ремонтной службы.