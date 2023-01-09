"9 января 2023 года в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха", — говорится в сообщении.

На метеостанции Кинель-Черкассы зафиксировали понижение температуры воздуха до -32,6°С. Предыдущий температурный рекорд составил -30,8°С и был зарегистрирован в 1974 году.

По данным Приволжского УГМС, в предстоящую неделю местами по области возможно понижение температуры до -40°С в ночное время.

По данным областного ГУ МЧС России, из-за сильных морозов в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.

ГИБДД по Самарской области рекомендует избегать загородных поездок в период холодов, а если поездка необходима, водителям надо запастись топливом, взять в дорогу лопату, трос и провода для зарядки аккумулятора.