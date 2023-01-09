"Шесть автобусов с гражданами Китая оформили сотрудники Читинской таможни в международном пункте пропуска Забайкальск 8 января. Через границу в пункте пропуска МАПП Забайкальск проследовало 42 гражданина Китая: 35 человек выехали из России в КНР, семь человек въехали на территорию России", — говорится в сообщении.

Основной целью поездки граждан Китая стали деловые встречи, а также воссоединение с семьей. Кроме того, границу пересекали студенты и сотрудники международных организаций. Граждане России в КНР не выезжали.

Китай с 8 января возобновил работу пассажирского направления в пунктах пропуска Забайкальск-Маньчжурия. Прибывающие на территорию Китая должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19. Пассажирское направление МАПП Забайкальск — МАПП Маньчжурия было закрыто из-за карантинных ограничений в феврале 2020 года.

Накануне китайские власти приступили к отмене ограничений при пересечении границ КНР, которые действовали с начала пандемии COVID-19. С 8 января лицам, прибывающим в Китай с отрицательным результатом теста на COVID-19, больше не нужно будет уходить на карантин после приезда в страну. В воскресенье китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.