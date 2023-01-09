"Особое внимание в проекте уделено теме тульского оружейного производства в период борьбы с наполеоновскими войсками. На выставке представлены образцы стрелкового и холодного оружия соответствующей исторической эпохи из фондов Тульского государственного музея оружия, копии документов, посвященных деятельности Тульского оружейного завода и формированию тульского ополчения", — говорится в сообщении.

Здесь же представлены биографии туляков-героев, участвовавших в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах российской армии 1813-1814 годов.

Отечественная война 1812 года является одной из наиболее ярких страниц в летописи российской военной истории. Победа над императором Франции Наполеоном Бонапартом, считавшимся величайшим военным гением и увенчанным ореолом непобедимости, стала триумфом российского оружия, подчеркивается в сообщении.

Выставка будет работать до 26 марта.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.