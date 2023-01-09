Ранее сообщалось, что в 2021 году пассажиропоток аэропорта "Баратаевка" составил 554,758 тыс. пассажиров. Таким образом, пассажиропоток в минувшем году снизился на 4,3%.

Отмечается, что традиционно самыми популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Так, в прошлом году прямыми московскими рейсами воспользовалось 400,185 тыс. человек, на рейсах в Санкт-Петербург и Сочи было обслужено 69,986 тыс. и 33,841 тыс. пассажиров соответственно.

В минувшем году из Ульяновска выполнялись прямые регулярные рейсы в Новосибирск и Екатеринбург, на которых было перевезено 11,077 тыс. и 6,417 тыс. человек соответственно.

В октябре был введен новый регулярный региональный маршрут Ульяновск — Минеральные Воды. До конца года возможностью перелета по этому направлению воспользовалось 2,96 тыс. человек.

В зимнем расписании ульяновского аэропорта, действующем до 25 марта 2023 года, доступны прямые авиарейсы в Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву.

Аэропорт начал принимать авиарейсы 11 сентября 2018 года после реконструкции летного поля, которая велась с 2016 года.