"К главе СК России Александру Бастрыкину обратилась жительница Краснодарского края с просьбой отреагировать на ситуацию вокруг Братской могилы советских воинов в селе Мысхако, являющейся объектом культурного наследия регионального значения. В 2021 году земельный участок перевели в категорию под коммерческое строительство для последующего возведения гостиницы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше на этом месте планировалось строительство музея памяти Великой Отечественной войны. При этом каких-либо исследований для установления фактических границ воинского захоронения при переводе земельного участка в категорию под коммерческое строительство не проводилось.