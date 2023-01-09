"По итогам 2022 года в коллективных средствах размещения Кисловодска отдохнуло 376,6 тысяч человек, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — написал Моисеев.

Чиновник отметил, что рост турпотока связан с развитием и расширением всех видов отдыха.

"Кисловодск меняет специализацию — это уже не только город-санаторий, но круглогодичный центр притяжения для лечебного, событийного, спортивного и других видов туризма", — подчеркнул глава курорта.

По словам Моисеева, в городе выросла и среднегодовая загрузка в санаториях и гостиницах. В 2022 году она составила 82% и 70% соответственно, а в 2021 году была на уровне 76% и 40%.

В настоящее время в Кисловодске задействавано 147 объектов размещения, в том числе 88 гостиниц, 42 санатория и 13 пансионатов.