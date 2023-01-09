"В дни новогодних праздников парки культуры и отдыха были особенно востребованы у населения. Всего с 31 декабря по 8 января количество посещений в парках культуры и отдыха Подмосковья составило свыше 1 млн", — цитирует главу ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

По его словам, больше всего посещений было 31 декабря — в этот день парки посетили более 141 тыс. человек.

"Для гостей были подготовлены различные зимние активности. Всего в парках этой зимой работают 46 катков, 59 возводимых горок и 58 лыжных трасс", — добавил министр.

В категории муниципалитетов с населением более 200 тысяч человек наиболее популярным стал парк "Эко-берег" в Химках (32 тыс.), на втором месте — городской парк в Мытищах (28,2 тыс.), на третьем — парк "Пехорка" в Балашихе (26 тыс.).

В категории муниципалитетов с населением от 100 до 200 тыс. человек самыми посещаемыми стали парки: "Елочки" в Домодедово (27,1 тыс.), Фабричный парк в Истре (21,4 тыс.), парк Сестрорецкий в Клину (20,8 тыс.).

Всего в регионе функционируют 184 парка культуры и отдыха. В 2022 году посещаемость подмосковных парков составила 57,2 млн, это на 16,1 млн больше, чем в 2021 году.