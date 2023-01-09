Так, рейс из Сургута выполняется с 3 января по вторникам, из Тюмени — с 8 января по воскресеньям. Время в пути — чуть более трёх часов. Оба рейса выполняются на воздушном судне ATR72 вместимостью 70 пассажиров.

"Мы продолжаем работать над развитием маршрутной сети, в том числе совместно с министерством транспорта Кузбасса помогаем сделать доступнее курорт Шерегеш", — приводится в сообщении слова гендиректора аэропорта Новокузнецка Кирилла Ермакова.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолёты.

Как сообщалось, в 2021 году пассажиропоток аэропорта Новокузнецка составил 397,7 тыс. человек. Согласно данным официального телеграм-канала аэропорта, в 2022 году пассажиропоток новокузнецкого аэропорта превысил 400 тыс. человек, однако точные цифры компания пока не раскрывала.