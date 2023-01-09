В 2021 году по КБЖД "проехали" 114,3 тыс. туристов. Таким, образом объем перевозок в 2022 году вырос в 2,6 раза.

Филиал напоминает, что совершить путешествие по КБЖД можно на туристических поездах "Байкальская сказка", "Байкальский экспресс", рельсовом автобусе "Нерпочка", а также на электропоездах с паровозной тягой.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль южного берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км.

Сейчас КБЖД признана памятником архитектуры и инженерного искусства, используется в основном для туристических целей.