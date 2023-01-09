"За прошлый год ижевский аэропорт вновь побил уже прошлогодний рекорд — перевез почти 660 тыс. пассажиров. Это почти 21% плюс к 2021 году", — сказал Бречалов.

Он добавил, что авиакомпания "Ижавиа" в прошлом году также достигла рекордных показателей: "За 2022 год — 470 тыс. пассажиров, это плюс почти 40% к 2021 году".

Глава Удмуртии напомнил, что ранее максимальных показателей пассажиропотока авиакомпания достигла в 2018 году — 420 тыс. человек.

АО "Аэропорт "Ижевск" и АО "Ижавиа" находятся в собственности Удмуртии. Авиакомпания выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы.