Требование о предъявлении сертификата должно было вступить в силу в понедельник и оставаться в силе как минимум до конца января. Однако Чарнвиракул заявил журналистам, что доказательства вакцинации не потребуются, поскольку все страны мира в достаточном объеме проводят иммунизацию своих граждан. В соответствии с новым решением правительства туристы без прививок смогут въезжать в Таиланд без ограничений.

В субботу управление гражданской авиации Таиланда заявило, что с понедельника 9 января все прибывающие иностранцы должны будут доказать, что они вакцинированы, или перенесли коронавирус в течение последних шести месяцев. Это заявление было сделано накануне открытия границ Китаем, который с 8 января отменил ПЦР-тесты и карантин для въезжающих.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), у российских туристов, прилетевших в понедельник в Таиланд, не просили сертификаты вакцинации или справки о выздоровлении. Для въезда им понадобился лишь паспорт.