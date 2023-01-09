По данным следствия, при выруливании на взлетную полосу самолет выкатился на два метра за ее пределы и наехал на снежный сугроб.

"Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета", — говорится в сообщении.

Утром 8 января самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Перми в Москву, при разгоне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер не получил повреждений, пострадавших нет. На борту находились 183 пассажира, их перевезли по маршруту на резервном борту.

Аэропорт временно закрывался для приема и отправления рейсов до освобождения полосы. В связи с этим были задержаны шесть авиарейсов на вылет и один на прилет.