За помощью к медикам с характерными симптомами в праздничные дни обратилось около двух десятков местных жителей.

По предварительны данным, случаи заболевания связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания.

"В рамках эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды", — говорится в сообщении.

По предписанию Роспотребнадзора на данных предприятиях организован комплекс противоэпидемических мероприятий, том числе проведена заключительная дезинфекция.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что с клиническими проявлениями гепатита А госпитализированы 17 человек.