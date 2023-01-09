"Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании", — говорится в сообщении.

По данным КГА, ранее режим "открытого неба" действовал в 12 международных аэропортах Казахстана в городах Астана, Алма-Ата, Тараз, Чимкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокчетав и Туркестан. Теперь режим "открытого неба" будет также распространяться на международный аэропорт в Актюбинске.

"Данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана", — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, режим "открытого неба" для иностранных авиаперевозчиков был введен в Казахстане с 1 ноября 2019 года на три года.