Соответствующий меморандум о намерениях в реализации инвестпроекта на выделенном участке был подписан между КРПК и Haezhung Developers в конце декабря 2022 года, отмечает корпорация.

В начале 2023 года инвестор планирует приступить к разработке плана реализации проекта, завершение всех строительных работ ожидается к 2027 году.

Проект предполагает два этапа: в 2025 году будет построена гостиница на 100 номеров с казино и конференц-залом, а в 2027 году емкость номерного фонда гостиницы будет увеличена еще на 100 номеров, откроется вторая очередь казино, торговый центр и выставочный центр.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), на начало февраля 2022 года общий объем инвестиций по заключенным соглашениям в игорной зоне "Приморье" составлял 75,3 млрд рублей, на стадии реализации находились 7 гостиничных комплексов с казино.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.

В настоящее время в России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).