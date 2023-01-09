Согласно новому прогнозу авиакомпании, ее доналоговая прибыль без учета разовых факторов в этом фингоду составит 1,325-1,425 млрд евро. Ранее этот показатель ожидался на уровне 1-1,2 млрд евро.

В Ryanair отмечают, что наличие отложенного спроса на туристические поездки в период праздников при отсутствии негативных последствий COVID-19 и ситуации на Украине привело к более существенному, чем ожидалось, росту объема пассажирских перевозок и повышению цен на билеты.

В третьем финквартале, завершившемся 31 декабря, доналоговая прибыль составит около 200 млн евро, ожидают в компании.

Ryanair также предупредила, что может зафиксировать убыток в четвертом финквартале, традиционно являющемся наиболее слабым для авиакомпании, поскольку пасхальные праздники в этом году вновь попадают на апрель.