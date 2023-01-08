Так, курорт "Роза Хутор" существенно расширил зону катания.

"Впервые в этом зимнем сезоне открываем катания на Южном склоне. Без ограничения открыта продажа ски-пассов", — сказал представитель пресс-службы.

При этом он отметил, что предложение по ски-пассам остается лимитировано при продажах онлайн.

В свою очередь, в пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сообщили, что также открыты горнолыжные трассы на нижних склонах: "Все три недели зимнего сезона лыжникам и сноубордистам была доступна только горная долина Цирк-2. Теперь зона катания расширилась от 2,3 тыс. м. до 1,5 тыс. м."

"За счёт открытия трассы "Панорама" мы уже разгрузили подъёмники и склоны. Прошедший снегопад принёс более 50 см снега, а морозная погода позволяет запустить систему искусственного оснежения. К концу следующей недели, 13-14 января планируем открыть трассы до отметки 960 метров, включая вечернее катание", — цитирует пресс-служба генерального директора курорта "Красная Поляна" Яну Перепечаеву.

Курорт "Газпром" сообщает, что открыты горнолыжные трассы с отметки 2256 м. до 1, 5 тыс. м.

"Для комфортного и безопасного катания действует ограничение на покупку ски-пассов — по 200 штук на горнолыжных трассах склонов "Альпика" и "Лаура", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада и схода снежных лавин 7 января курорты закрыли горнолыжные трассы для катания и приостановили продажу ски-пассов.