"Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надёжной качественной туристической инфраструктурой. К началу летнего сезона у нас появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать всё о туристических возможностях Сочи. Продолжим развитие санаторно-курортной инфраструктуры для достижения новых рекордных показателей. Это благополучие города и наших жителей", — написал он.

По словам Копайгородского, в 2022 году установлен рекорд — город принял более 7,2 млн туристов (рост на 4% по сравнению с 2021 годом).

"В городской бюджет (в 2022 году — ИФ) санаторно-курортная отрасль Сочи перечислила более полутора млрд рублей. Услуги размещения предоставляли более 2,3 тыс. объектов, в том числе 60 санаториев и 174 крупных гостиничных комплекса", — написал Копайгородский.

По его словам, три береговых полосы — "Маяк", "Дагомыс" и "Остров" стали первыми экопляжами России, ещё 23 пляжа работали с синими флагами — высшей отечественной оценкой качества и экологичности.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2022 года приняли больше туристов, чем в допандемийном 2019 году — более 17 млн человек.