Прибывающим из-за границы все еще требуется сдавать тест на COVID-19 за 48 часов до поездки, но им уже не придется соблюдать карантин по приезде в Китай.

Также смягчены ограничения на перемещения между материковым Китаем и Гонконгом, в частности, отменен обязательный карантин. Как сообщает South China Morning Post, увеличено число работающих пропускных пунктов: три из них продолжали работу во время пандемии, в дополнение к ним открылись еще четыре пункта.

Чтобы попасть в материковый Китай из Гонконга, необходимо зарегистрироваться онлайн и сдать тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда. Associated Press со ссылкой на власти Гонконга сообщает, что в дальнейшем планируется возобновить работу еще семи пропускных пунктов.

Ограничения на поездки Китай снимает в преддверии Нового года по лунному календарю, который наступит 22 января. В праздничный период китайцы традиционно навещают родственников. Как сообщают СМИ, среди прибывших первыми рейсами после снятия ковидных ограничений были те, кто на протяжении нескольких лет не мог увидеться с семьей.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, применялись, в том числе, локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В декабре власти страны начали отменять некоторые ограничения, за этим последовал резкий рост заболеваемости.