"С 9 января 2023 года пассажиры старше 18 лет для регистрации на рейс должны предъявить справку о вакцинации от COVID-19 любой из вакцин, одобренных ВОЗ и министерством общественного здравоохранения Таиланда, или справку о выздоровлении от COVID-19, полученные не позднее чем за 180 дней до вылета. В перечень одобренных вакцин в том числе входят "Спутник V" и "Спутник Лайт". При вакцинации двухкомпонентной вакциной второй компонент должен быть получен не менее чем за 14 дней до вылета. Однокомпонентная вакцина также должна быть получена не менее чем за 14 дней до вылета", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Добавляется, что пассажиры, которым по медицинским показаниям противопоказана вакцинация, должны предъявить соответствующую справку. На время пребывания в Таиланде необходимо также иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

"На детей младше 18 лет указанные правила не распространяются", — подчеркивается в сообщении.

Как уточняют местные СМИ, новые правила вступят в силу с 1:00 9 января, они будут действовать до 16:59 31 января. По их информации, вместо сертификата о вакцинации туристы могут показать при въезде справку о выздоровлении, полученную не более чем за 180 дней до вылета. Кроме того, туристы, прибывшие из стран, правила которых не разрешают вернуться в страну в случае заражения коронавирусом, должны иметь страховку, покрывающую весь период отдыха в Таиланде и плюс еще 7 дней. Также сообщается, что 5% пассажиров по прибытии выборочно подвергнут ПЦР-тестированию.

При этом транзитным пассажирам, следующим через Таиланд в другие страны, сертификат о прививках не понадобится.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), официальной информации от российского офиса Туристического управления Таиланда об ужесточении въезда на данный момент нет. При этом ряд зарубежных и российских авиакомпаний и некоторые принимающие компании ряда туроператоров в Таиланде уже получили новые правила въезда.

По данным АТОР, новые правила въезда в Таиланд однозначно приведут к существенному снижению объемов турпотока в Таиланд.

"Большинство сертификатов вакцинации у россиян закончились в ноябре-декабре 2022 года. С марта 2022 года в стране де-факто свернута вакцинационная кампания и даже производство ряда вакцин. Даже в Москве в ряде административных округов вакцинация от ковида сейчас производится по записи в 1-2 поликлиниках на весь округ, в чем можно легко убедиться на mos.ru. То есть получить прививку россиянам – непросто, а иногда и просто нереально, особенно в короткие сроки. В особенно непростой ситуации оказались туристы, которые должны отправиться в Таиланд в ближайшие дни, но при этом не имеют сертификатов вакцинации. В данном случае, речь будет идти уже об аннуляции или перебронировании купленных туров", — заявили в Ассоциации.