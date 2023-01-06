По оценке компании, отмены рейсов окажут негативный эффект на доналоговую прибыль за минувший квартал в размере $725-825 млн, включая $400-425 млн недополученной выручки.

Акции Southwest дешевеют на 2,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании рухнула на 26%, до $20 млрд.

Сильные снегопады обрушились на Чикаго и Денвер, где расположены ключевые для авиакомпании аэропорты, 22 декабря. Тысячи рейсов были отменены. По заявлению топ-менеджеров Southwest Airlines, устаревшее оборудование и программное обеспечение не позволило быстро организовать переназначение экипажей на другие самолеты и рейсы после сбоя в расписании, в результате чего отмены и задержки продолжались до 1 января. Лишь в начале 2023 года авиакомпании удалось нормализовать ситуацию, отправить всех пассажиров в пункты назначения и восстановить полеты по расписанию.