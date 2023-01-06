"Через некоторое время после взлета борт вернулся обратно. Посадка произведена благополучно в 7:25 мск", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту находился 91 пассажир. В настоящее время с ними ведут работу представители авиакомпании по предоставлению напитков и питания. В свою очередь транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов.

"По предварительным данным, командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Red Wings", принял решение о возврате и посадке самолета в аэропорту Казань, так как после взлета не убралось шасси", — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Для дальнейшего следования пассажиров по маршруту перелета авиакомпанией производится замена воздушного судна.

"На время ожидания вылета пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", — отмечают в надзорном ведомстве.