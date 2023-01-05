Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, лайнер сел в международном аэропорту "Уфа" из-за обнаружения подозрительного предмета.

"5 января, самолет авиакомпании "Победа" Boeing 737, выполняющий рейс Москва (Шереметьево) — Челябинск, по причине обнаружения подозрительного предмета подал сигнал бедствия. Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на запасной аэродром. Посадка в аэропорту "Уфа" совершена в 18:34 (по местному времени) с учетом установленных требований", — сказал представитель авиаузла.

В самолете находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры были высажены в "стерильную" зону аэропорта.

"В настоящий момент на борту воздушного судна работают сотрудники правоохранительных органов", — отметил собеседник агентства.

В Росавиации "Интерфаксу" подтвердили, что командир воздушного судна В-737-800 рейса PBD 6569 принял решение о незапланированной посадке на аэродроме "Уфа".