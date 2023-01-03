Согласно корейскому агентству по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), начиная с субботы жители Гонконга и Макао должны показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус перед посадкой на рейсы в Южную Корею.

Ранее власти страны ввели аналогичное требование для граждан Китая, которые с четверга должны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус либо тест на антиген при посадке на рейсы в Южную Корею.

Корейские власти предпринимают эти меры из-за опасений относительно нового субварианта штамма omicron XBB 1.5, который в последнее время быстро распространяется по всему миру. 8 декабря KDCA сообщила, что в стране впервые был обнаружен случай XBB 1.5, и к 3 января было выявлено в общей сложности 13 случаев.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

С 8 января китайские власти планируют отменить обязательный карантин для прибывающих в страну. Администрация Гонконга также намерена с 8 января отказаться от карантинов при поездках между специальным административным районом и материковым Китаем.