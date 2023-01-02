"Праздничный туристический поезд связал города Туапсе, Сочи и Гагра в дни новогодних каникул. Отправиться в поездку на туристическом поезде "Сочи" из Туапсе можно будет с 3 по 8 января ежедневно. Сегодня поезд проследует по маршруту Сочи – Гагра. Обратные рейсы из Гагры в Туапсе состоятся со 2 по 7 января ежедневно, а 8 января по маршруту Гагра – Сочи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в пути следования предусмотрены остановки на станциях "Лазаревская", "Лоо", "Дагомыс", "Сочи", "Адлер", "Имеретинский курорт", "Веселое", "Цандрыпш". Поездка по всему маршруту Туапсе – Сочи – Гагра занимает 5 часов 25 минут, в обратном направлении – 5 часов 40 минут.

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать в августе 2020 года, за все время поездки в нем совершили более 130 тыс. пассажиров. Поезд выполнен в стилистике 1970-80-х годов, сейчас вагоны украшены в новогоднем стиле. В составе поезда курсирует вагон-ресторан, в котором можно заказать блюда русской и абхазской кухни, приготовленные по оригинальным рецептам.