Проезд считается транзитным, если автомобиль дважды пересек границы ЦКАД (в любом месте) в течение не более 24 часов и проехал по МСД, а между въездом автомобиля на МСД и съездом с МСД прошло не более 2 часов.

Бесплатным проезд по МСД остается для автомобилей с номерами Москвы и Московской области, общественного транспорта, такси с разрешением на перевозки в Москве и Московской области, а также спецтранспорта.

Грузовикам проезд по МСД запрещен, за исключением транспорта с пропусками.

Единая стоимость проезда по дороге составляет 950 руб. и действует для водителей автомобилей любых категорий.

Оператором МСД является ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства". Плата взимается с помощью безбарьерной системы "свободный поток".

МСД — строящаяся, поэтапно открываемая бессветофорная автомагистраль общей длиной 68 км, проходящая через 40 районов Москвы. В сентябре было открыто движение по основному участку — около 40 км от входа в город М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на М-12. Полное открытие дороги намечено на 2023 год.