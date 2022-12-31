Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе компании, в рамках новогодней программы запланировано по три рейса из каждой столицы – 31 декабря, 3 и 6 января. Продолжительность туров составляет 4 дня/3 ночи, их стоимость начинается от 17 тысяч рублей за человека.

«Благодаря новогодней чартерной программе Казань смогут посетить около тысячи туристов. Их ждет знакомство с городом, возможность отправиться на остров-град Свияжск, а детям будет интересно побывать в гостях у Кыш Бабая, новогоднего волшебника Татарстана. Гости из двух столиц смогут увидеть знаковые достопримечательности Казани и больше узнать о самобытной татарской кухне», — сообщили в FUN&SUN.

В компании подчеркнули, что на тех же рейсах туристы из Татарстана отправятся на новогодние каникулы в Москву и Петербург. В обоих городах на базе чартерной перевозки туроператор сформировал пакетные туры по более привлекательным, чем при самостоятельном бронировании ценам.