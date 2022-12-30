«Зимняя туристическая программа в Дагестан впервые организована в России. Рейсы из Москвы запланированы на 30 декабря и 4 января, продолжительность туров – 6 дней, их стоимость начинается от 30 тысяч рублей за человека и включает перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе, а также новогодний банкет 31 декабря и национальный ужин 5 января для соответствующих заездов», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что чартерная программа реализуется при поддержке правительства Республики Дагестан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В Дагестане туристы смогут отдохнуть на побережье Каспийского моря, познакомиться с Дербентом, увидят в зимних красках бархан Сарыкум и Сулакский Каньон, а также получат возможность искупаться в горячих источниках Ахты. Подробнее о программах можно узнать здесь https://fstravel.com/zimnii-dagestan», — добавили в пресс-службе.

Для туристов, которые хотят самостоятельно знакомиться с достопримечательностями Дагестана туроператор предложит отдых в формате сити-туров, включающих услуги перелета и проживания.

Фото: пресс-служба FUN&SUN

В пресс-службе также сообщили, что на рейсе 4 января в Дагестан помимо туристов отправятся представители турагентств – партнеров FUN&SUN, которые познакомятся с туристическими возможностями республики. По опыту реализации чартерных программ в другие регионы, накопленному туроператором, такое знакомство стимулирует продажи летних туров в Дагестан.

«На майские праздники запланированы чартерные программы в Махачкалу из Москвы и Петербурга, раннее бронирование этих туров уже открыто. Продолжительность путешествий составит 5 дней/4 ночи, их стоимость начинается от 31 тысячи рублей на человека. Весь летний сезон, с начала июня и до конца августа, будет выполняться полетная программа из Москвы. Стоимость недельных туров, включающая перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе, начинается от 36 тысяч рублей за человека», — добавили в компании.

Дагестан в последние годы переживает туристический бум. В 2021 году республику посетили более миллиона туристов, на 30% больше, чем годом ранее. По итогам 2022 года здесь ожидают в два раза больше гостей, чем в 2021 — более 2 млн.