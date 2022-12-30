"В 2019 году половина туристов — около 5 млн — были иностранцами... При этом из всех иностранных туристских потоков 60% приходилось на страны, не присоединившиеся к санкциям: Азиатско-Тихоокеанский регион, большой Ближний Восток, а также Латинская Америка. Из них, конечно, первое место занимали китайские туристы. Но мы сильно недорабатывали с этими гостями", — сказал Корнеев.

Он сообщил, что работа с азиатским рынком предполагает изменения, которые сейчас запускаются через программу "Гостеприимный Санкт-Петербург".

По его словам, разрабатывается набор рекомендаций, которые будут формировать позитивную обратную связь у туристов.

"Например, самое простое и самое, наверное, реализуемое — наличие noodle-station, станций с лапшой на завтраке, китайцы любят завтракать супом с ней. Если это туристы из мусульманских стран, то халяль", — отметил глава комитета.

Корнеев уточнил, что туроператоры из Саудовской Аравии уже оценили, что в номерах гостиниц Петербурга есть ковриками для молитвы и отметками на Мекку.