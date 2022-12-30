"Авторы выставки предоставляют возможность тулякам и гостям города вспомнить, какими были в разные годы новогодние бумажные поздравления в нашей стране. На планшетах можно увидеть новогодние открытые письма как начала ХХ века, так и бытовавшие в СССР. Здесь же помещена краткая история открытого письма в нашей стране", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новогодняя планшетная выставка позволяет совместить прошлое и настоящее: на планшетах есть QR-код, посредством которого можно отправить историческую открытку любому адресату.

В собрании Государственного исторического музея, насчитывающем более 5 млн памятников, хранятся новогодние открытки разных эпох.

По сюжету и рисунку легко определяется десятилетие, в которое послание на бумаге увидело свет. Все вместе новогодние открытки ГИМ представляют целую культуру праздничных письменных взаимоотношений, подчеркивается в сообщении.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в сентябре 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. м.