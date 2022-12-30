"От рук вандалов пострадала архитектурная подсветка, расположенная на светильниках-гвоздиках", — говорится в сообщении.

Администрация курорта намерена обратиться в полицию.

Как отметил глава Железноводска Евгений Бакулин, архитектурную подсветку сделали зеленого цвета, чтобы и зимой "сохранить ощущение зеленой листвы на деревьях".

"Неизвестные просто поднялись по светильникам и срезали необходимые им приборы" — пояснил он.

Госпитальный терренкур (тропу для оздоровительной ходьбы — ИФ) в честь ВОВ открыли в Железноводске накануне Дня Победы в прошлом году. Центральным его объектом стало панно Победы, составленное из 1418 фигурок соловьев, раскрашенных жителями и гостями курорта. Пение птиц под окнами госпиталей, где лечились раненые бойцы, ободряло и помогало выздоровлению. Фонари на маршруте украсили красными звездами, а края дорожки оформили в цвета Георгиевской ленты.