"За этот год в подмосковных парках число посещений составило более 56,8 млн, из них — 2,9 млн в декабре", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Он добавил, что число посещений по сравнению с 2021 годом выросло на 15,8 млн (или на 38,5% — ИФ).

Наиболее популярным стал парк "Елочки" в Домодедово, где зафиксировано более 2,3 млн посещений за год. На втором месте парк "Пехорка" в Балашихе (более 2 млн), на третьем — городской парк Мира в Мытищах (более 1,7 млн).

Также в первую десятку вошли: парк "Экоберег" и парк им. Толстого в Химках, Сестрорецкий в Клину, парк им. Лазутиной в Одинцово, Пестовский парк в Балашихе, парк "Кривякино" в Воскресенске, городской парк Реутова.

Всего в Московской области более 180 парков.