В соответствии с документом, ОСК разработает новые модели пассажирских судов на СПГ: скоростное маршрутное судно и экскурсионные суда.

"Газпром" проработает возможность поставки СПГ и оказания содействия в создании пунктов бункеровки, а также рассмотрит возможность закупки газомоторных судов.

Минпромторг со своей стороны отвечает за меры государственной поддержки для производства и приобретения перспективного водного транспорта. Правительство Санкт-Петербурга в свою очередь создаст условия для увеличения количества водного транспорта, работающего на экологически чистом топливе.

"Наши судостроители обладают всеми необходимыми компетенциями для строительства судов на СПГ. И без преувеличения можно сказать, что это ещё один шаг к развитию "зелёного" и полностью экологичного флота. А правительство со своей стороны окажет максимальную поддержку проекту" — прокомментировал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении ведомства.